В Татарстане запущена горячая линия для избирателей

Центр общественного наблюдения проводит серьезную работу по контролю за соблюдением порядка на избирательных участках.

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Республика
15 марта 2024  19:41
Автор:
Ольга Иванычева

Как сообщил на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ» председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, на горячую линию по вопросам, связанных с выборами Президента России, от жителей Татарстана поступило 727 звонков. Практически все они носят информационный характер. Среди них: 5 звонков с обращениями по проблемам ЖКХ, 192 звонка от избирателей, которые не успели перезакрепиться, и они спрашивали, как они могут проголосовать. Немало звонков с просьбой разъяснить, как можно воспользоваться услугой «Мобильный избиратель».

Андрей Кондратьев напомнил, что открыт федеральный номер 8 (800) 200-00-20, на который можно позвонить по вопросам выборов Президента России и работы избирательных комиссий. Все звонки, поступившие на этот номер из Татарстана, автоматически переводятся горячую линию Центральной избирательной комиссии РТ. (тел. 292-84-33). 

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