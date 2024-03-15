Андрей Кондратьев: Татарстан голосует активно!

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Республика
15 марта 2024  10:04
Автор:
Ольга Иванычева

Средства связи, компьютеры, меры по обеспечению безопасности на избирательных участках - все работает в штатном режиме. Большое внимание уделяется интернет-безопасности выборов. По данным стастики, если в прошлом году в единый день выборов было зарегистрировано 1 миллион 200 тысяч кибер атак на компьютерную систему голосования, то в этом году за три месяца подготовки к выборам этих атак было 12 миллионов. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев во время пресс-конференции в ИА "Татар-информ'.

Впервые выборы проводятся в трехдневном формате. Это удобно для граждан. Выборы проходят открыто, прозрачно. Мы ожидали около 10 тысяч наблюдателей, а приехало 16 тысяч 400. - отметил Андрей Кондратьев. - Вчера много времени провели с международными наблюдателями, которые приехали в Татарстан. Многие из них - представители стран НАТО. Мы открыто показали им работу наших избирательных участков. Они будут наблюдать, как проходят выборы не только в Казани, но и в других городах, районах Татарстана. Думаю, они поделятся с вами своими эмоциями.

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