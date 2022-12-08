Аномальные морозы в Татарстане начнут спадать к концу недели

В Татарстане завтра, 9 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Минимальная температура ночью, утром от минус 13 до минус 18 градусов, при прояснениях до −25. Максимальная температура воздуха днем от минус 7 до минус 12 градусов.На дорогах гололедица.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 10 декабря, погода начнет меняться. Местами снег, в отдельных районах метель. Температура ночью составит от минус 7 до минус 12, днем — от минус 5 до минус 10. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее «КВ», сообщали, что температурный фон в декабре, по прогнозам метеорологов, обещает быть ниже климатической нормы. Вместе с этим в Татарстан больше не придут ледяные дожди и, в целом, существенных осадков не ожидается.