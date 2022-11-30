Сокрытие счетов, участков и машин: как чиновников Татарстана ловят за коррупцию

В отношении руководящего состава республики были проведены 33 антикоррупционные проверки, 27 человек после проверок привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил Салават Рахимов, главный советник Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики. Трое человек, отметил он, были уволены в связи с утратой доверия.

«Как пример – такой случай, который произошел в Алькеевском районе. К ответственности привлекли главу поселения, и она была уволена. По сведениям о доходах она не указала земельный участок на семь соток, жилое помещение, но самое главное — у нее была ситуация конфликта интересов. По проверке выяснили, что ее мужу принадлежал земельный участок. Он был выдан с разрешением для ведения личного подсобного хозяйства и зарегистрирован в его собственности на основании выписки из похозяйственной книги. Эту выписку, конечно же, дала жена – глава сельского поселения»,— рассказал Рахимов.

На этом история не закончилась, земля, как оказалось, была выдана супругу главы поселения в аренду. Специалисты узнали, что все выписки были фиктивными, и это дело уже передали в правоохранительные органы.

В другом районе – Новошешминском из-за сокрытия доходов получили выговор смь депутатов. Всего же было проверено восемь человек, но привлечь к ответственности удалось семерых. Депутаты скрывали сведения о наличии земельных участков, машин и банковских счетов.

«На ваш вопрос, почему не восемь, могу сказать о том, что, как всегда, один депутат сразу же написал заявление об увольнении. Таким вот образом уходят от отвественности – увольняются», – отметил Рахимов.

В республике ввели антикоррупционные рейтинги

По итогам проверок Министерство экономики РТ составило рейтинг деятельности органов власти по антикоррупционным мерам. Так, самыми эффективными органами власти в созданном рейтинге стали Минземимущество РТ, Минздрав РТ, Госкомитет РТ по тарифам, а также Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РТ. В число аутсайдеров в борьбе с коррупцией вошли Минстрой РТ, Минкульт РТ, Главное управление ветеринарии кабмина РТ и Госкомитет РТ по архивному делу.

Помимо этого, был составлен и рейтинг самых активных борцов с коррупцией по городам. Столица Татарстана заняла в нем третье место. На первом месте оказались Набережные Челны, второе занял Зеленодольск. А далее в топ-7 прошли Тетюшский, Лениногорский, Муслюмовскийы и Камско-Устьинский район.

Рахимов назвал и те районы, где работа по борьбе с коррупцией проходит хуже всего. Это Нурлатский, Агрызский, Новошешминский и Высокогорский.

Основные нарушения — несоблюдения обязанностей и взяточничество

Как сообщил Тимур Нуриев, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Татарстана, в республике с начала года прокуроры выявили больше 2,5 тыс. коррупционных нарушений. В суд было направлено 60 заявлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 636 госслужащих, а к административной ответственности – 75 чиновников на общую сумму штрафов в 2,5 млн рублей.

«Основная база нарушений – это несоответствие нормативной базе антикоррупционных законов, несоблюдение чиновников обязанностей, запретов и ограничений, нарушение порядка принятия на работу бывших служащих», —перечислил Нуриев.

Нарушения выявлялись в управлениях Росимущества, Росгвардии, МВД, приставов, Министерстве сельского хозяйства, Министерстве образования и науки, Министерстве земельных и имущественных отношений, Министерстве по делам молодежи и спорта, в Госкомитете по тарифам.

В этом году прокуратура потребовала уволить руководителя одного из направлений Министерства транспорта и дорожного хозяйства за сокрытие нового автомобиля и большого количества банковских счетов у себя и своей семьи.

Помимо этого, в этом году выявили 23 случая, когда чиновники не урегулировали конфликты интересов. Например, сотрудники УФСИН участвовали в деятельности коммерческих организаций, за это их уволили.

Как сообщил Нуриев, количество коррупционных преступлений в республике за последние годы практически не меняется и колеблется в пределах 1 тысячи.

«Для сведения, по выявлению коррупционных преступлений республика занимает четвертое место в стране и уступает Москве, Краснодарскому краю и Башкортостану», — добавил эксперт.

Ущерб от коррупции за текущий год составляет более 1 млрд рублей. Более 50% этого ущерба приносят финансовые пирамиды, по ним ущерб составляет 622 млн рублей. Также в Татарстане все еще приносит урон взяточничество. Так с начала года было выявлено 557 случаев дачи и приема взяток. 78 взяток были в крупном или особо крупном размере. Зафиксировано 193 случая получения взятки, 265 фактов дачи взятки и 99 фактов посредничества.

«Средний размер взятки составил 182 тыс. рублей. Это на 100 тыс. меньше, чем в прошлом году. Общая сумма таких денежных „вознаграждений“ составила 101,385 млн рублей. Пресечено было еще 150 фактов мелкого взяточничества», — рассказал Нуриев.

Если говорить о том, в каких регионах выявили наибольшее количество случаев взяточничества, то Казань занимает первое место в этом антирейтинге. За год прокуроры выявили в столице РТ 518 преступлений такого рода. В Нижнекамском районе выявили 169 случаев, в Челнах — 59 и в Альметьевском районе — 44.

По словам спикера, большую часть взяток берут люди из правоохранительных органов. Далее — чиновники из органов государственной власти, управленцы в коммерческих организациях, государственных и муниципальных учреждениях.

Благодаря работе прокуроров, 38 человек, пойманных на коррупции, лишились свободы. Это практически каждый пятый от общего числа осужденных. 74 человека получили условное осуждение, 56 чиновников оштрафовано, двое привлечены к исправительным и один к обязательным.

«Коррупционные деяния отмечены повышенной латентностью, потому что они выгодны всем. Поэтому их сложно выявить и значимые результаты возможны в тесном взаимодействии между гражданами, бизнес-сообществом, органами власти и управления», — заключил Тимур Нуриев.

Здравоохранению от общественников «отлично»

Общественный контроль позволяет обществу, гражданам отдельных организаций контролировать власть на этапе принятия и реализации решений, он является мерой профилактики коррупции, заявил Артур Мусаев, председатель комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю

Так, Общественная палата следит за ходом голосования в республике, проводит независимую оценку качества госуслуг, занимаются антикоррупционным обучением, контролирует выполнение национальных проектов.

«Мы проводим общественные приемные в сфере противодействия коррупции в ЖКХ. За этот год поступило 90 обращений о коррупции в сфере ЖКХ», — рассказал Мусаев.

В этом году от общественного контроля высокую оценку получила система здравоохранения по открытости, комфортности, доступности учреждений. Из 197 учреждений 159 получили оценку «отлично», 34 «хорошо». Проверено было и 372 объекта культуры, «отлично» получили 201 учреждение, «хорошо» — 87, «удовлетворительно» — 54.