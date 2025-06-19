Антон Шкаплеров, космонавт: Верю, что мы не одни в этом безграничном космосе

На эти и другие вопросы ответил космонавт, Герой Российской Федерации Антон Шкаплеров.

Антон Шкаплеров стал очередным гостем проекта «Научный код: летние лекции», который проходит во внутреннем дворе казанского ИТ-парка им. Башира Рамеева. Этот цикл лекций - часть масштабного проекта «Лето в Татарстане», который проводится по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.

Представляем гостя



Антон Шкаплеров родился 20 февраля 1972 года в Севастополе. Учился в Черниговском высшем военном авиационном училище летчиков. В 1992 году переведен в Качинское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил с отличием в 1994 году. С 1994 года по 1997 год учился в Военно-воздушной академии им. Н.Е.Жуковского. С 2006 года по 2010 год проходил обучение в Российской академии государственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». Кандидат технических наук, полковник ВВС. Был зачислен в отряд космонавтов 29 мая 2003 года. С 2011 год по 2022 год выполнил четыре космических полета общей продолжительностью почти два года - 709 суток 8 часов 5 минут 25 секунд. Совершил три выхода в открытый космос общей длительностью 21 час 38 минут. С 1 февраля 2023 года - заместитель начальника 1-го управления Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (по отбору и подготовке космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации пилотируемых космических аппаратов).

На встречу с космонавтом пришла примерно тысяча человек, и что приятно, самыми активными участниками были дети. Они задавали вопросы о космосе, жизни на космической станции, о том, как стать космонавтом. И на каждый вопрос получали ответ.

«Космонавты боятся одного - не полететь»

- Антон Николаевич, с чего начался ваш путь в космонавтику?

- Стать космонавтом мечтал с детства. Но я был совершенно обычный мальчишка, который учился в обычной средней школе. Круглым отличником не был, но любил математику, физику, занимался спортом, следил за своим здоровьем - никаких сигарет и алкоголя. Мне повезло, что в моем родном городе Севастополе есть аэроклуб. В советское время мы, мальчишки и девчонки, могли ездить после школы на аэродром и совершенно бесплатно осваивать авиационные виды спорта. Вот так в 15 лет я сделал свой первый прыжок с парашютом. В 16 лет по существующим правилам мне доверили управление самолетом. А вот права на вождение автомобилем получил, как и положено в России, только в 18. То есть вначале научился управлять самолетом, а только потом машиной. Я понимал, чтобы стать космонавтом, надо сначала стать летчиком. И стал им.

- Было ли вам страшно перед полетом в космос?

- Нет, страшно не было ни перед полетом, ни перед выходом в открытый космос. Могу точно сказать, что космонавты боятся не полета, а боятся не полететь. По статистике, за все время существования отряда космонавтов только половина из них хотя бы раз слетала в космос, а остальным космонавтам, которые тоже прошли серьезную подготовку, полететь так и не удалось. Сложно представить внутренние переживания человека, мечта которого так и не осуществилась. Путь в космос долгий и непростой. Я, например, готовился к своему первому полету 8 лет.

«Выходим в открытый космос не погулять»

- Интересно, какие ощущения испытывает человек при выходе в открытый космос?

- Выход в открытый космос - это очень дорогое удовольствие. Поэтому, если по программе полета предусматривается выход, мы его отрабатываем на Земле. Обычно выход за пределы космической станции длится около 6 - 7 часов. Мой рекордный выход - 8 часов 13 минут. Пока этот рекорд не побил никто.

Мы выходим в открытый космос не потому, что нам на станции делать нечего, и не просто погулять. Задачи в открытом космосе бывают самые разные: что-либо демонтировать, отремонтировать, установить научную аппаратуру, интегрировать вновь прибывший модуль… Работа довольно тяжелая, опасная, но при этом очень интересная. Естественно, каждому космонавту хочется совершить хотя бы один выход в космос. Но некоторые летали по два, три раза, но выйти в космос им так и не довелось. И это не потому, что им не доверили, а просто в программе данного полета не было такой задачи.

- А каково ощущение невесомости?

- Я считаю, что вообще невесомость - это самое прикольное, что есть в космосе. Да, вначале несколько дней организм привыкает к этому состоянию, а потом ты начинаешь себя чувствовать как рыбка в воде, как птичка в воздухе: легко и свободно.

- А после возвращения на Землю были проблемы с адаптацией?

- Нет. Это фейк, что космонавты отвыкают от гравитации, а когда возвращаются на Землю, у них все из рук выпадает. Естественно, адаптация происходит не сразу, а постепенно, день за днем. У нас есть хороший спортзал, тренеры, врачи, но многое зависит от опыта полетов. Могу сказать, когда в четвертый раз прилетел на МКС, мой организм очень быстро вспомнил, что такое невесомость, и проблем с адаптацией вообще не возникло. И когда я вернулся, то уже на третий день сел за руль автомобиля.

Как в невесомости приготовить салат оливье?

- Есть ли у вас какой-то особый ритуал перед полетом в космос?

- У космонавтов давно сложилась традиция - за сутки до старта мы смотрим фильм «Белое солнце пустыни», причем всем международным экипажем. Наши иностранные коллеги не совсем понимают, почему мы смотрим именно этот фильм, ведь он никак не связан с космосом. Был случай, когда космонавт, который уже не первый раз летел на МКС, пропустил кинопоказ. А на следующий день стало известно, что по техническим причинам старт перенесли на сутки или двое. Вечером он все-таки посмотрел «Белое солнце пустыни» со всеми, и после этого экипаж полетел на МКС. Совпадение это или нет? Не знаю.

- Как космонавты отмечают праздники на МКС?

- Ну конечно, празднуют и Новый год, и дни рождения. Я, например, на МКС отметил четыре своих дня рождения, два юбилея - 40 лет и 50 лет, четыре Новых года. У нас на станции есть елка небольшая с игрушками. Она может быть на потолке, на стене… Игрушки прикрепляем липучками, чтобы они не падали и не разбивались. Однажды мы с моим коллегой даже умудрились к новогоднему столу приготовить салат оливье. Очень старались - и получилось вкусно. Салат, честно, был похож на тот оливье, который делает моя супруга.

МКС - территория дружбы и согласия

- На МКС работают космонавты из разных стран. Как складываются с ними отношения?

- Сейчас непростая геополитическая обстановка в мире. Но мы как летали на МКС вместе с американцами, представителями других стран, так и продолжаем летать. На каждом российском космическом корабле в экипаже есть американский астронавт, а на каждом американском - российский.

- Какими научными исследованиями занимаются на космической станции?

- Ученые разрабатывают много экспериментов, среди них есть и биологические. Мы занимаемся селекцией растений, то есть выращиваем различные растения, овощи, даже что-то употребляем в пищу. Ну, естественно, изучаем человека, то есть на себе ставим эксперименты, чтобы ученые могли понять, как влияют постоянная невесомость, радиация, шумы и другие факторы на человека при длительном космическом полете. Есть на станции биопринтер. Благодаря ему проводятся эксперименты по выращиванию тканей сосудов, а потом, возможно, мы научимся выращивать в космосе уже какие-то органы человека.

- Говорят, МКС обветшала и разваливается. Когда ее выведут из эксплуатации, что придет на смену МКС?

- МКС находится на орбите с 1998 года. Станция запускалась на 15 лет, а летает уже более 25. Да, действительно, она стареет. Сейчас разрабатываем новую российскую орбитальную станцию - РОС. Первый модуль должен быть выведен на орбиту в конце 2027 года. К этой станции будут летать новые космические корабли «Орел». Они будут выводиться с Земли на орбиту новой российской экологически чистой ракетой «Ангара». И все эти старты будут проходить с нового космодрома «Восточный», который находится в Амурской области, недалеко от Благовещенска. А пока мы какое-то время будем продолжать летать на МКС.

«Вызов»: стыковка в ручном режиме

- Какие внештатные ситуации случались на МКС?

- Если говорить про меня, в принципе, все, слава богу, было хорошо, штатно. Несколько отличался мой четвертый полет, когда я вез на орбиту режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд на станцию съемок художественного фильма «Вызов». Впервые летел без профессионального бортинженера, потому что места были заняты Климом и Юлией. И вот именно в тот раз, когда мы заходили на стыковку с МКС, отказала основная система автоматической стыковки. Дублирующая система тоже отказала, к тому же мы вышли из зоны связи с Землей.

Пришлось стыковаться в ручном режиме. Я, конечно, к этому готовился, просто не ожидал, что мне представится такая возможность. Сейчас уже время прошло, и могу сказать, что ситуация была опасная, но, к счастью, все закончилось хорошо…

- Английский писатель-фантаст Артур Чарльз Кларк сказал: «Есть две вероятности: либо мы во Вселенной одни, либо нет. И обе одинаково пугают». А как вы думаете, одни ли мы во Вселенной?

- Я не видел инопланетян и неопознанные летающие объекты. Но вообще очень верю, что мы не одни в этом безграничном космосе. Ночью смотрим на звездное небо и видим тысячи звезд. Каждая звездочка - это такое же светило, как наше Солнце, вокруг которого вращаются планеты. Если звезд во Вселенной 10 в 24-й степени, то наверняка там должны быть планеты, где есть условия для жизни живых существ.