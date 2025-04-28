Анвар Гатиятулин останется главным тренером «Ак Барса»

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Спорт
28 апреля 2025  08:43

Анвар Гатиятулин продолжит работу в качестве главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс» в следующем сезоне. Такое решение приняло руководство клуба, сообщает «Бизнес Онлайн».

Действующий контракт специалиста рассчитан ещё на один год. При этом в тренерском штабе возможны изменения – детали пока обсуждаются.

Под руководством Гатиятулина «Ак Барс» занял пятое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в плей-офф уступил во втором раунде московскому «Динамо» (2–4 в серии).

Напомним, 49-летний Гатиятулин возглавил казанский клуб в прошлом году, подписав двухлетний контракт. Он сменил на этом посту Зинэтулу Билялетдинова.

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