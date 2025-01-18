Анвар Гатиятулин отметил игру Тимура Билялова

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Спорт
18 января 2025  15:05
Автор:
Эдгар Витковский

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил игру вратаря Тимура Билялова после победы во Владивостоке над «Адмиралом» (5:2). Голкипер казанцев сегодня отразил 44 броска в створ. Также специалист отметил, что команда была готова к активным действиям хозяев площадки.

- Где нужно было, мы потерпели, а в атаке «взрывались», создавали моменты и забивали важные шайбы, - приводит слова тренера пресс-служба казанцев.

Наставник подчеркнул, что при подготовке к четвёртому матчу дальневосточного выезда тренерский штаб учтёт функциональное состояние команды.

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