Анвар Гатиятулин отметил игру Тимура Билялова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил игру вратаря Тимура Билялова после победы во Владивостоке над «Адмиралом» (5:2). Голкипер казанцев сегодня отразил 44 броска в створ. Также специалист отметил, что команда была готова к активным действиям хозяев площадки.

- Где нужно было, мы потерпели, а в атаке «взрывались», создавали моменты и забивали важные шайбы, - приводит слова тренера пресс-служба казанцев.

Наставник подчеркнул, что при подготовке к четвёртому матчу дальневосточного выезда тренерский штаб учтёт функциональное состояние команды.