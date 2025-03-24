Анвар Гатиятулин рассказал, кто будет защищать ворота команды в Екатеринбурге

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что Тимур Билялов будет защищать ворота казанцев в первом матче серии с «Автомобилистом».

– Мы идём тандемом. Первый матч сыграет Тимур Билялов, а дальше будем исходить из конкретного матча, – приводит слова специалиста пресс-служба казанцев.

По ходу регулярного чемпионата тренерский штаб «барсов» задействовал четырёх вратарей. Больше всех отыграли Тимур Билялов (41) и Амир Мифтахов (30). Оба голкипера имеют одинаковую статистику по проценту отражённых бросков (92,7%) и коэффициенту надёжности (2.18), но у Мифтахова на один «сухой» матч больше (4 против 3-х).