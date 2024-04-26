Апрель отметился погодными рекордами

Начиная с 19 апреля дошло и до рекордных показателей, рассказала наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова. По данным метеостанции Казань опорная, максимальная температура воздуха составила в тот день 25,4 градуса тепла. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 19 апреля в Казани был зафиксирован в 1973 году и составлял 22,6 градуса тепла.

Также был обновлен температурный рекорд 20 апреля, когда максимальная температура воздуха достигла 23,5 градуса тепла. Был перебит рекорд 1995 года, который составлял 21,9 градуса тепла. В воскресенье немного недотянули до рекорда.

В первые дни этой недели ближе к полудню воздух прогревался до 24 - 29 градусов тепла, среднесуточная температура в Казани на 10 - 15 градусов превышала климатическую норму этих дней апреля. Однако в небе уже в понедельник появились башенки кучево-дождевых облаков, прошли кратковременные дожди.

В Казани были обновлены температурные рекорды для 22 и 23 апреля. Но во вторник мощный ураган с ливнем обрушился на ряд районов Татарстана, основной удар стихии пришелся на Буинск и Зеленодольск.

В среду максимальная температура днем понизилась до 15 - 20 градусов тепла. Наблюдалась неустойчивая погода, какой она и бывает в апреле.

Кстати, рекордсменом по плохой погоде в апреле остается 2022 год. Наблюдались резкие температурные качели. За месяц выпало до трех с половиной месячных норм осадков.

Отличился воскресный день 17 апреля 2022 года. В Казани снег с дождем шел круглые сутки, за это время выпало 29 миллиметров осадков, что превысило 75% месячной нормы осадков апреля. Под воздействием активного южного циклона сформировались обширные поля наполненных влагой облаков. Атмосферные фронты вынесли на Казань сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, отмечалась первая гроза, которая сопровождалась сильным порывистым ветром. Температура упала до 2 градусов мороза ночью, днем было всего 3 - 5 градусов тепла.

Отклонение от климатической нормы составило около 5 градусов в сторону низких значений. С утра в воскресенье вокруг было белым-бело - все было покрыто снегом высотой более 20 см. Днем с дорог он стаивал, но на обочинах сохранялся и устойчиво укрывал землю, впору было говорить об установлении временного снежного покрова. Такая неуютная погода сохранялась до 20 апреля.