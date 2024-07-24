Аренда квартир в Казани сильно выросла в цене и продолжит тенденцию

В Казани ажиотаж на рынке аренды квартир начался раньше обычного – спрос и цены стремительно растут уже с начала лета. Эксперты, пишет «Татар-информ», связывают это с несколькими факторами: активным притоком жителей из других регионов, ростом числа «несостоявшихся ипотечников» и сезонным наплывом туристов.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне достигла 29,2 тысяч рублей, что на 5% больше, чем годом ранее. Двухкомнатную квартиру можно снять от 35 тысяч рублей, а трехкомнатную – от 35-40 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуются квартиры в Ново-Савиновском, Вахитовском и Приволжском районах.

Особенно остро проблема с арендой жилья стоит перед студентами. В районах, где расположены вузы, выбор ограничен, а цены заметно выше, чем в среднем по городу. Например, аренда «однушки» возле Казанского федерального университета обойдется в среднем в 35,9 тысяч рублей – на 20% дороже, чем в других районах.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на аренду жилья в Казани, ссылаясь на подорожание отделочных материалов и услуг, а также на увеличивающийся спрос со стороны покупателей квартир в новостройках, которые вынуждены снимать жилье до сдачи своих домов.