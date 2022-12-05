Аренда, угощения и аниматоры: сколько стоит новогодний праздник для детей в Казани?

Эксперты сервиса «Авито Услуг» специально для сайта «Казанские Ведомости» рассказали, какие услуги помогут в проведении идеального детского праздника и сколько это будет стоить.

Так, с октября по ноябрь этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на услуги по организации детских праздников в Казани вырос на 126%. В то же время объявлений от помощников по городу стало больше на 30%.

Место проведения праздника

Если родители задумали организовать детский праздник вне дома и позвать на него друзей ребенка, тогда нужно арендовать помещение. Среди популярных вариантов — просторные залы или лофты, где уже есть столы и стулья, место для диджея, танцпол, а также зона отдыха и игровые пространства.

В среднем по Казани цена аренды зависит от площади зала и его местоположения. Например, час аренды лофта в центре города площадью от 100 «квадратов» будет стоить около 1,6 тыс. рублей.

Дед Мороз и Снегурочка

Главные гости детского праздника — конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Их можно заказать как на дом, так и на арендованное помещение. Многие родители забронировали аниматоров заранее, поэтому сейчас свободных дат уже почти нет.

В этом году спрос на актеров в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вырос более чем в пять раз, а предложений от волшебных персонажей по городу стало больше на 33%. Средняя цена – 1,5-2 тыс. рублей.

Подробнее о стоимости и датах, предложениях аниматоров в костюме Деда Мороза и Снегурочки, а также росте цен – можно прочитать в этом материале «КВ».

Угощения

Какой же детский праздник без сладостей и угощений? В этом родителям поможет кейтеринг – проще говоря, доставка еды. В III квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого спрос на кейтеринг в Казани вырос на 101%. Предложений за это же время стало больше на 46%. Средняя цена на одного человека начинается от 1,2 тыс. рублей. Многие исполнители с «Авито Услуг» могут не только привезти закуски и основные горячие блюда, но даже сахарную вату, десерты и Candy bar.

Музыка

Чтобы на празднике не было скучно и играла веселая музыка, не стоит забывать про услуги диджея. В среднем за 1 тыс. рублей в час исполнитель приедет на точку со своим оборудованием и организует музыкальную программу с тематическими плейлистами под запрос. Например, на детском празднике это могут быть саундтреки из популярных мультфильмов. Многие диджеи также могут взять на себя и роль ведущего и работать в тандеме с аниматорами. В этом случае цена вырастет до 3 тыс. в час.

Фото на память

Для того, чтобы после самого праздника на память остались фотографии – можно обратиться за помощью фотографа и видеографа. Стоимость работы фотографа в среднем в Казани начинается от 2 тыс. рублей в час и растет в зависимости от портфолио специалиста и продолжительности съемок. А услуги видеографа в среднем будут стоить от 2,5 тыс. рублей.

Конечно, сделать фото можно и самому – сегодня у каждого без исключений есть смартфон с хорошей камерой. Тем не менее, во время праздника все-таки лучше нанять профессионалов, чтобы не отвлекаться и уделить все свое внимание детям.

Как итог

Какова же сумма, на которую родителям нужно будет потратиться, чтобы организовать праздник для ребенка? Если взять «минимальный пакет», то есть в каких-то моментах сэкономить – например, приготовить угощения дома, вместо диджея «накачать» музыки на флешку и делать фото на телефон, то выходит сумма в среднем около 4 тыс. рублей.

Если же брать «полный» пакет, средняя сумма для проведения праздника возрастает до 12 тыс. рублей.

Шоу-программы, театры и интерактивы

Если родителю,не хочется заморачиваться с арендой помещения и придумывать сценарий праздника самому, можно обратиться к профессионалам. К примеру, сводить ребенка на детские новогодние спектакли в ТЮЗ, на шоу-сказку про зайцев от детского театра Андрея Фартушного, на шоу мыльных пузырей, на тематические программы с любимым персонажем ребенка и многое-многое другое.

Цена на такие мероприятия в среднем начинаются от 1,5 тыс. рублей, в зависимости от даты, времени, места в зале и других обстоятельств.

Организацию и проведение праздника важно доверить профессионалам своего дела. Кстати, на «Авито Услугах» у специалистов есть возможность подтвердить свой профиль — тогда там появится специальный знак «Документы проверены».