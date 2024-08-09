«Армянские авиалинии» открывают прямое авиасообщение между Ереваном и Казанью

Начиная с 9 августа, авиаперевозчик «Армянские авиалинии» запускает регулярные прямые рейсы по маршруту Ереван-Казань-Ереван. Об этом было объявлено пресс-службой ереванского аэропорта Звартноц, пишет ТАСС.

Полеты будут осуществляться один раз в неделю, по пятницам. Согласно данным на сайте авиакомпании, стоимость билета в одну сторону на ближайшие даты составляет порядка 16 тысяч рублей.

Ранее мы также писали, что Казань и Шанхай свяжут прямые авиарейсы. Они будут выполняться трижды в неделю, начиная с 28 сентября. Также ранее сообщалось, что с 4 августа авиакомпания «ЮВТ АЭРО» запустит новый регулярный авиарейс, связывающий Казань и Ташкент.