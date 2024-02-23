Аршавин: «Поинтересовались, откуда в Казани 107 красивых девушек»

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Спорт
23 февраля 2024  19:33
Автор:
Эндже Гарафиева

Футболист Андрей Аршавин, известный по успеху Евро-2008, рассказал, чем ему запомнилась Казань, когда он побывал на открытии «Игр будущего».

Он рассказал, что церемония открытия удалась, она была «яркой, красочной и динамичной». 

Бывший президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель спросил Андрея Аршавина: «Где вы нашли 107 красивых девушек?». Россиянин ответил, что страна этим богата.

Напомним, что Аршавин – посол проекта «Футбол для дружбы», который он уже открыл. Спортсмен рассказал, что был на хоккее, где татарстанский «Ак Барс» проиграл.

«Хоккей был как профессиональный. Там и призовой фонд хороший. Есть за что играть. Все хотят победить, как и на всех соревнованиях. «Игры будущего» не исключение, — сказал он.

Сегодня в Казани состоится автограф-сессия футболиста Андрея Аршавина.

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