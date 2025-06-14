Артем Галимов рассказал, почему принял решение остаться в КХЛ

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Спорт
14 июня 2025  23:17
Автор:
Эдгар Витковский

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов рассказал, что повлияло на его решение продлить контракт с казанским клубом. Он отметил, что в последние годы «Анахайм», задрафтовавший игрока, звал «не очень настойчиво».

– Нет смысла ехать просто так туда, совершать отъезд ради отъезда, чтобы, к примеру, оказаться в четвертом звене, – отметил нападающий в интервью «Известиям».

Артём Галимов был задрафтован «Анахаймом» в 5-м раунде драфта-2020 под общим 129-м номером. Минувший сезон стал для форварда лучшим в карьере в КХЛ, а его контракт истекал 31 мая. В итоге нападающий принял решение заключить новое однолетнее соглашение с «Ак Барсом».

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