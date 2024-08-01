Артем Лукоянов покидает «Ак Барс» после 13 сезонов

Официальный сайт казанского клуба сообщил, что 35-летний форвард покидает команду, в который провел 13 сезонов.

Фото: ak-bars.ru

Артем воспитанник альметьевского хоккея, начинал свою профессиональную карьеру в «Нефтянике». В казанский клуб он перешел в сезоне 2011/12 и с тех пор выступал только за него. В КХЛ у игрока 780 сыгранных матчей и 201 (90+111) набранное очко с показателем полезности «+106». Несмотря на свое атакующее амплуа Лукоянов часто становился одним из лидеров команды по числу силовых приемов. Вместе с «Ак Барсом» игрок завоевал Кубок Гагарина в 2018 году.

Казанский клуб поблагодарил форварда за преданность работе и яркие эмоции, а также выложил на своем ютьуб-канале прощальное видео.

Напомним, что сегодня «Ак Барс» объявил о подписании нападающего Александра Барабанова.