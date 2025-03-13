Артём Галимов установил рекорд «Ак Барса» по голам за одну регулярку

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Спорт
13 марта 2025  11:45
Автор:
Эдгар Витковский

Нападающий «барсов» Артём Галимов оформил дубль в игре с «Трактором» (6:2) и довёл свой лицевой счёт до 35 голов в текущем регулярном чемпионате. Форвард побил установил новый рекорд казанской команды, обогнав Даниса Зарипова, который в регулярке 2008/09 отличился 34 раза.

В списке лучших снайперов казанцев за один сезон Галимов делит третье место с Александром Радуловым – он забросил 35 шайб в чемпионате 2022/23. Выше только Алексей Морозов (36 голов в сезонах 2005/06 и 2006/07), а также тандем Алексея Морозова и Даниса Зарипова (по 40 голов в сезоне 2008/09).

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