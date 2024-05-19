Асгат Сафаров обратился к журналистам по случаю Дня татарстанской печати

Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров поздравил журналистов региона с республиканским Днем печати.

Современные реалии требуют особой ответственности от медиасообщества, заявил он. Журналисты помогают людям ориентироваться в бесконечном потоке информации. Высочайшее мастерство, приверженность профессиональным традициям и неравнодушное отношение к делу важны для работы татарстанского корпуса журналистов.

Сафаров пожелал журналистам неизменного энтузиазма, творческих успехов, здоровья и благополучия.