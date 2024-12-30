Асгат Сафаров поддержал благотворительную акцию «Елка желаний»

Руководитель Администрации Республики Татарстан Асгат Сафаров вновь принял участие в Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой он снял несколько шаров с желаниями детей.

Среди уникальных желаний, озвученных детьми, Анжелика (17 лет) мечтает о встрече с волейбольным клубом «Зенит-Казань», Илья (7 лет) загадал настольный хоккей, а Никита (13 лет), сын участника специальной военной операции, попросил у Деда Мороза спортивный инвентарь для занятий дзюдо. Также был подготовлен подарок для Вадима (8 лет) из г. Лисичанск.

Акция «Елка желаний» стартовала в 2018 году и охватывает всю страну, объединяя тысячи людей, готовых делать добрые дела. За время своего существования было исполнено более 213 тыс. детских новогодних желаний, целью акции является поддержка детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В этом году она пройдет с 15 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года, сообщает Пресс-служба Администрации Республики Татарстан.