Асгат Сафаров: Успехи у «Динамо» всегда были есть и будут

В столице Татарстана прошло заседание Пленума Физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ. В ходе мероприятия руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров отметил, что «Динамо» остается самым успешным спортобществом республики.

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Республика
6 февраля 2024  15:37
Автор:
Владислав Косолапкин

«Успехи у «Динамо» всегда были есть и будут. Это традиции нашего спортивного общества. «Динамо» было и остаётся самым успешным и лучшим спортивным обществом РТ. Складывалось по-разному. Конечно, есть и достижения, есть и огорчения. Наш женский волейбольный клуб «Динамо – Ак Барс» пока не может выйти на нужный уровень. А вот выступление наших стрелков принесли республике кучу наград. Так что в целом я доволен работой нашего общества», – отметил он.

Так же он отметил, что «Динамо» – это то общество, которое смогло сохранить всю систему организации спортивного движения.

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