Асгат Сафаров: Успехи у «Динамо» всегда были есть и будут

«Успехи у «Динамо» всегда были есть и будут. Это традиции нашего спортивного общества. «Динамо» было и остаётся самым успешным и лучшим спортивным обществом РТ. Складывалось по-разному. Конечно, есть и достижения, есть и огорчения. Наш женский волейбольный клуб «Динамо – Ак Барс» пока не может выйти на нужный уровень. А вот выступление наших стрелков принесли республике кучу наград. Так что в целом я доволен работой нашего общества», – отметил он.

Так же он отметил, что «Динамо» – это то общество, которое смогло сохранить всю систему организации спортивного движения.