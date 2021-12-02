«Авангард» и «Ак Барс» сыграют 3 декабря в Дубае. Игра приурочена ко дню России на «Экспо-2020» в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

«Мы рады, что спустя почти два года проект KHL World Games возвращается! ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ, и нам очень приятно, что в Дубай отправятся действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» и единственный трехкратный чемпион нашей Лиги «Ак Барс», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Кроме этого, 4 и 5 декабря болельщики увидят ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Спящая красавица».