 «Авангард» и «Ак Барс» сыграют 3 декабря в Дубае
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«Авангард» и «Ак Барс» сыграют 3 декабря в Дубае

Игра приурочена ко дню России на «Экспо-2020» в Дубае.

Истории
2 декабря 2021  18:33
Автор:
Эдуард Салихов

«Авангард» и «Ак Барс» сыграют 3 декабря в Дубае. Игра приурочена ко дню России на «Экспо-2020» в Дубае. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. 

«Мы рады, что спустя почти два года проект KHL World Games возвращается! ОАЭ станут 15-й страной, где состоится матч чемпионата КХЛ, и нам очень приятно, что в Дубай отправятся действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» и единственный трехкратный чемпион нашей Лиги «Ак Барс», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Кроме этого, 4 и 5 декабря болельщики увидят ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки «Спящая красавица».

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