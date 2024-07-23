Август в Татарстане обещает быть более прохладным

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Республика
23 июля 2024  14:40
Автор:
Эндже Гарафиева

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура последнего летнего месяца в столице Татарстана составит 18 градусов, что на два градуса ниже среднемесячной июльской нормы.

Первые две декады июля были необычно жаркими (средняя температура была на 4-6 градусов выше нормы), а заключительная часть месяца значительно охладила воздух.

Август обещает быть более прохладным, но купальный сезон в Казани пока не завершается. По словам метеороголога Тимура Аухадиева, температура воды в Волге сейча выше, чем температура воздуха. Поэтому утром можно наблюдать туман над рекой. Скорее всего, остыть Волга так быстро не успеет, так что будет возможность искупаться.

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