Авиакомпания «Аэрофлот» закупит самолёты в Казани

«Аэрофлот» заключил соглашение с «Ростехом» на приобретение 11 самолетов Ту-214, которые производятся в Казани. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на генерального директора госкорпорации Сергея Чемезова.

Представитель «Ростеха» уточнил, что сроки поставок этих самолетов еще обсуждаются.

«У них есть пожелание доработать эти самолеты: если сейчас они рассчитаны на трех членов экипажа, то планируется перевести на двух», — добавил Чемезов.

Ранее Чемезов сообщил, что с 2030 года иностранные самолеты начнут выводиться из эксплуатации российских авиакомпаний из-за невозможности их ремонта. Он отметил, что к этому времени их заменят новые российские модели, такие как МС-21, импортозамещенный Sukhoi Superjet, Ил-114-300, а также модернизированные Ту-214 и Ил-96. Однако сроки начала выпуска новых лайнеров он не уточнил.