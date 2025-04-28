Авиаперевозки России сохранили объемы в первом квартале 2025 года

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Россия/Мир
28 апреля 2025  13:41

Пассажиропоток российских авиакомпаний за первые три месяца 2025 года остался на уровне прошлого года, составив 22,7 млн человек. Об этом РИА Новости сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Он отметил, что эффективность новых мер поддержки, включая 50-процентные скидки на авиабилеты для детей, можно будет оценить после летнего сезона. Эти меры помогли сохранить объемы перевозок, несмотря на ранее прогнозируемое снижение.

По данным Росавиации, в январе-феврале пассажиропоток сократился на 1,6% в годовом выражении, достигнув 14,8 млн человек. Ранее глава ведомства Дмитрий Ядров ожидал снижения годового показателя до 109,7 млн пассажиров против 111,7 млн в 2024 году.

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