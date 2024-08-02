Авиашоу под Dabro, кино под отрытым небом и фестиваль мороженого: как развлечься на выходных в Казани

Бесплатные активности

Главным событием уикэнда станет традиционный авиационный праздник «Я выбираю небо!», который пройдет 3 августа на площадке у Центра семьи «Казан». К сожалению, в этом году событие пройдет без полюбившегося казанцам авиашоу.

Зато гостей праздника ждут мастер классы, выставка достижений татарстанской авиапромышленности и концерт с группой Dabro в качестве хедлайнера. Начало программы назначено на 17 часов.

На Кремлевской набережной 4 августа пройдет фестиваль мороженого «Вкус лета». Помимо лакомства, его гостей ожидает концерт с участием студии барабанов «DRUMSPASE», вокального коллектива «Рутения», Dj Tulikov и группы «Пара ночей».

Дирекция парков и скверов приглашает жителей Казани на традиционный просмотр кино под открытым небом в Сад рыбака 3 августа. Сеанс начнется в 20:30, на этот раз посмотреть можно будет классический фильм советской эпохи «Полосатый рейс» с участием легендарного Евгения Леонова.

А любители животных могут попробовать научиться танцевать вместе со своими собаками. Для этого их приглашают 4 августа в 10 часов в Горкинско-Ометьевский лес. Там пройдет мастер-класс, на котором расскажут о поведении собак и научат лучше понимать своего питомца.

Культурно обогащаемся

В Музее исламской культуры, расположенном на территории Казанского Кремля, проходит выставка «Татарская книжная культура». Проект подводит итог тридцатилетней работы по комплектованию фондов и знакомит с ключевыми предметами, отражающими татарскую книжную культуру. Впервые выставляются рукописи XIV–XIX веков, казанские издания Корана, работы известных татарских религиозных деятелей и просветителей, учебная литература и периодические издания начала XX века, а также переводы художественных произведений на татарский язык.

Особый интерес представляет сборник хадисов «Аль джамигъ ас-сахих» аль-Бухари 1384 года, сохранившийся из библиотеки Ш. Марджани. Выставка также включает редкие издания казанских Коранов, работы татарских мыслителей и классиков поэзии, а также переводы произведений русских и зарубежных авторов.

Для тех, кто понимает разницу между Моне и Мане, есть отличная возможность блеснуть своими знаниями. В казанской галерее «Окно» проходит выставка «Клод Моне и Эдуард Мане. Начало импрессионизма», которая предлагает погружение в мир живописи этих мастеров, знакомя с их ключевыми работами, эволюцией стиля и биографией. Более 80 картин, выполненных в технике «жикле», позволяют окунуться в атмосферу эпохи.

Отдыхаем с детьми

Юных казанцев приглашают на интерактивную программу «Сказки в Кремле». В это воскресенье там прочтут произведение Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Ребята не только узнают поучительную историю, но и смогут сделать своими руками волшебную белочку.

В Казанском цирке продолжается водно-цирковое ревю «На счастье!». Представление разворачивается вокруг огромной чаши с фонтанами. В программе дрессированные животные, фокусники, эквилибристы и гимнасты.