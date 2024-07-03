«Авиастрой» на два дня останется без воды из-за подключения водопроводов

Жителей ряда домов Авиастроительного района Казани ждет временное отключение холодной воды. Причиной станет подключение двух новых водопроводов к централизованным сетям. Об этом сообщили в мэрии города.

С 9:00 13 июля до 11:00 14 июля без воды останутся жители домов на улице М.Миля и в поселке Новое Караваево на улицах Софьи Перовской, 140 и Бестужева/Бадаева. Также без воды остаются жители дома улицы Боевая, 161 в Кировском районе.

В МУП «Водоканал» сообщили, что для обеспечения жителей водой по заявкам будут курсировать автоцистерны. Связаться с водоканалом можно по телефону: +7 (843) 231-62-60.