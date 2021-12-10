Авито: инициатива Минстроя РФ по регистрации арендодателей может ухудшить ситуацию на рынке

Создаваемая Минстроем РФ информсистема аренды жилья, через которую арендодатели будут регистрировать все сделки, приведет к деградации рынка недвижимости. Таким мнением с «КВ» поделились представители Авито.

«Рынок недвижимости только начал в последние годы выходить из серой зоны и переходить на легальные цифровые платформы. Такая инициатива откатит все эти усилия назад. На наш взгляд, это может повлечь за собой риски общей деградации рынка недвижимости, сокращения налоговых платежей, снижения доверия к институту самозанятых и роста недовольства граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, Минстрой РФ разработал проект закона о создании специальной государственной информсистемы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест в течение 30 дней после их заключения. При этом оплата счетов будет производиться через онлайн-приложение. В случае, если оплата пройдет в обход ГИС, нарушителю грозит штраф: физлицам — до 5 тыс. руб., компаниям — до 50 тыс. руб.