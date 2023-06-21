Автобус «Движения Первых» отправляется с ознакомительным туром по лагерям Татарстана

Автобус «Движения Первых» отправляется по лагерям Татарстана. Об этом сообщают в пресс-службе «Первых». Проект реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.
В каждом из лагерей наставники и вожатые организуют день «Движения Первых». В программе планируются зарядка под флешмобы «Движения Первых», игра «Будь в Движении», встреча с интересным общественным деятелем, вечернее мероприятие. Завершением праздника станет дискотека в формате «Стартин». Это соревнования между командами за звание «самого классного» танца, песни, фотоснимка, стихотворения или художественного произведения. Лагеря республики, через которые проследует автобусный тур:
21.06 – «Байтик», Высокогорский район;
22.06 – «Липки», Лаишевский район;
23.06 – «Солнышко», Чистопольский район;
27.06 – «Кама», Мамадышский район;
29.06 – «Солнечный», Набережные Челны;
30.06 – «Созвездие», Заинский район;
01.07 – «Космос», Елабужский район;
02.07 – «Юность», Нижнекамский район;
03.07 – «Камский Артек», Нижнекамский район;
05.07 – «Солнечный», Альметьевский район;
06.07 – «Ландыш», Лениногорский район;
07.07 – «Молодежный оздоровительный центр им. А.Д. Губина», Бугульминский район;
08.07 – «Сосновка», Бугульминский район;
09.07 – «Свияга+», Апастовский район;
12.07 – «Заречье», Казань;
13.07 – «Восток», Казань;
16.07 – «Костер», Высокогорский район;
17.07 – «Молодежный», Казань;
18.07 – «Солнечный», Казань;
19.07 – «Горьковец», Зеленодольский район.
Ранее «КВ» сообщали, что в Казанском Кремле пройдет бесплатный детский лагерь.