Автобус «Движения Первых» отправляется с ознакомительным туром по лагерям Татарстана

Автобус «Движения Первых» отправляется по лагерям Татарстана. Об этом сообщают в пресс-службе «Первых». Проект реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

В каждом из лагерей наставники и вожатые организуют день «Движения Первых». В программе планируются зарядка под флешмобы «Движения Первых», игра «Будь в Движении», встреча с интересным общественным деятелем, вечернее мероприятие. Завершением праздника станет дискотека в формате «Стартин». Это соревнования между командами за звание «самого классного» танца, песни, фотоснимка, стихотворения или художественного произведения. Лагеря республики, через которые проследует автобусный тур:

21.06 – «Байтик», Высокогорский район;

22.06 – «Липки», Лаишевский район;

23.06 – «Солнышко», Чистопольский район;

27.06 – «Кама», Мамадышский район;

29.06 – «Солнечный», Набережные Челны;

30.06 – «Созвездие», Заинский район;

01.07 – «Космос», Елабужский район;

02.07 – «Юность», Нижнекамский район;

03.07 – «Камский Артек», Нижнекамский район;

05.07 – «Солнечный», Альметьевский район;

06.07 – «Ландыш», Лениногорский район;

07.07 – «Молодежный оздоровительный центр им. А.Д. Губина», Бугульминский район;

08.07 – «Сосновка», Бугульминский район;

09.07 – «Свияга+», Апастовский район;

12.07 – «Заречье», Казань;

13.07 – «Восток», Казань;

16.07 – «Костер», Высокогорский район;

17.07 – «Молодежный», Казань;

18.07 – «Солнечный», Казань;

19.07 – «Горьковец», Зеленодольский район.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казанском Кремле пройдет бесплатный детский лагерь.