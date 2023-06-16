 В Казанском Кремле пройдет бесплатный детский лагерь
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В Казанском Кремле пройдет бесплатный детский лагерь

Детей и подростков ждут лекции и практические занятия.

Город
16 июня 2023  16:11
Автор:
Шахерезада Курбанова

В казанском Кремле пройдет бесплатный детский лагерь. Об этом сообщают в пресс-службе детей и молодежи «Движение первых». 

Лагерь пройдет с 26 июня по 1 июля. Детей и подростков ждут лекции и практические занятия. Каждый день смены будет посвящен определенному профилю: это история, наука, культура и ремесло. Участники смогут погрузиться в историю Казанского Кремля и открыть ее для себя с новой стороны. Также во время смены будут проходит экскурсии по музеям. Например, в центре «Эрмитаж-Казань» участники посетят выставку «Александр Македонский. Путь на Восток».

Самые активные участники смены смогут присоединиться к подростковой команде экскурсоводов Казанского Кремля.

Лагерь будет работать в первой половине дня с 9:30 до 13:30. На первой смене предполагается две группы по 12 человек. Принять участие в лагере смогут школьники и студенты колледжей в возрасте 12-17 лет.

Участие бесплатное. Для того, чтобы присоединиться к лагерю «Казанский двор», нужно подать заявку по ссылке и зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф.

Ранее «КВ» сообщали, что подростки и молодежь Татарстана смогут бесплатно поехать на летние смены в Болгар.

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