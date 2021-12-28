 Автобусный перевозчик Альметьевска отказывается обслуживать городские маршруты
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Автобусный перевозчик Альметьевска отказывается обслуживать городские маршруты

По словам местных властей, причина отказа — убыточность общественного транспорта.

Истории
28 декабря 2021  18:41
Автор:
Эдуард Салихов

Автобусный перевозчик Альметьевска отказывается обслуживать городские маршруты. Об этом на пресс-конференции сообщил глава района Тимур Нагуманов. 

По словам местных властей, причина отказа — убыточность общественного транспорта.

«Предприятие ставит вопрос так: „Либо дайте денег, либо мы возить не будем“. Мы ведем переговоры, очень тяжелые переговоры, на самом деле», — рассказал Нагуманов.

Власти района за поддержкой в решении вопроса планируют обратиться к Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. 

Ранее «КВ» сообщали, что казанские перевозчики попросили Минниханова о субсидиях из-за снижения пассажиропотока. В автобусах города пассажиропоток сократился на 30%.

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