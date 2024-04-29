«Автодор» призвал водителей заправляться перед поездкой по трассе М-12

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Россия/Мир
29 апреля 2024  09:06

Накануне в телеграм каналах появилось видео, на котором изображена очередь к заправке на трассе М-12. На видео автомобили стоят в пробке задолго до заезда на территорию АЗС.

На этом фоне компания, отвечающая за содержание трассы, рекомендовала водителям не выезжать в поездку по ней, если бак их автомобиля наполовину пустой. Это поможет избежать искусственных очередей на АЗС. 

Кроме того, в пресс-службе «Автодора» сообщили, что все заправки имеют достаточного количество топлива и их персонал работает в усиленном режиме. Компания также просит водителей после заправки покидать заправочные комплексы, а отдых осуществлять на специально отведенных для этого многофункциональных зонах, коих по трассе насчитывается 18 штук.

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