Автоинспекторы Казани за сутки составили 400 протоколов на нарушителей ПДД

За прошедшие сутки к административной ответственности в Казани привлечено 368 водителей и 28 пешеходов, сообщает мэрия города со ссылкой на отдел пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Казани.

48 человек не использовали ремни безопасности, 7 водителей не уступили дорогу пешеходам, 9 участников дорожного движения проигнорировали правила перевозки детей. Также 7 автомобилистов были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

За минувшие сутки зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, например, 37-летний автомобилист напротив дома №159 по ул. Косогорной не уступил дорогу пешеходу и сбил его. 52-летний пострадавший с травмами был госпитализирован.

А еще 41-летний водитель напротив дома №16 по улице Даурской, по предварительным данным, не уступил дорогу и наехал на мотоцикл. 22-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.