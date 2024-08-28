Автоинспекторы Казани за сутки составили 400 протоколов на нарушителей ПДД

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Город
28 августа 2024  14:53
Автор:
Эндже Гарафиева

За прошедшие сутки к административной ответственности в Казани привлечено 368 водителей и 28 пешеходов, сообщает мэрия города со ссылкой на отдел пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Казани. 

48 человек не использовали ремни безопасности, 7 водителей не уступили дорогу пешеходам, 9 участников дорожного движения проигнорировали правила перевозки детей. Также 7 автомобилистов были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 

За минувшие сутки зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

Так, например, 37-летний автомобилист напротив дома №159 по ул. Косогорной не уступил дорогу пешеходу и сбил его. 52-летний пострадавший с травмами был госпитализирован.

А еще 41-летний водитель напротив дома №16 по улице Даурской, по предварительным данным, не уступил дорогу и наехал на мотоцикл. 22-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

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