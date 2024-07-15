Автоинспекторы назвали главные причины нарушений ПДД в Казани

Сотрудники ГИБДД в Казани выявили 684 нарушений ПДД, совершенных водителями, и 54 нарушения, допущенных пешеходами за минувшие выходные, 13 и 14 июля.

В субботу на улице Журналистов 55-летний водитель, проигнорировав пешеходный переход, сбил 9-летнего ребенка. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

В этот же день на улице Мавлютова 5-летний ребенок, выбежавший на дорогу из-за припаркованной машины, был сбит 42-летним водителем. К счастью, ребенок получил лишь незначительные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В пятницу на улице Четаева 48-летний водитель, не уступив дорогу, сбил 15-летнего велосипедиста. Подростку была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

На Сибирском тракте произошло столкновение автомобиля с мотоциклом. 35-летний водитель, не подав сигнал поворота, столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился 16-летний подросток без прав. В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы.

Среди наиболее распространенных нарушений водителей: неиспользование ремней безопасности, игнорирование пешеходов, нарушение правил перевозки детей.