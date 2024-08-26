Автоинспекторы Татарстана 14 дней будут проводить усиленные рейды

news_top_970_100
Республика
26 августа 2024  15:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане с 26 августа по 8 сентября проходит профилактическая акция «Внимание – дети!», направленная на снижение детского травматизма на дорогах.

Причина проведения акции – тревожная статистика: за первые 7 месяцев 2024 года в республике произошло 225 ДТП с участием детей, в которых погибло 8 несовершеннолетних и 242 получили травмы. Особую обеспокоенность вызывает рост числа аварий в августе-сентябре, когда дети возвращаются с летних каникул и адаптируются к городской среде.

В рамках акции Госавтоинспекция совместно с ГБУ «Безопасность дорожного движения» проведет проверки соблюдения правил перевозки детей, контроль за предоставлением преимущества пешеходам, пропаганду использования световозвращающих элементов, профилактику нарушений ПДД несовершеннолетними, инспекцию подъездных путей к школам и родительские собрания по вопросам безопасности детей на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 7 лет и рекомендует применять их для детей до 12 лет. Важно не оставлять детей без присмотра вблизи дорог и других потенциально опасных местах.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения проявлять максимальную бдительность и осторожность, особенно в преддверии начала учебного года.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Автоинспекторы Татарстана 14 дней будут проводить усиленные рейды
В Татарстане будут судить женщину, которая душила и била детей-сирот
Лето прощается жарой: в Татарстане прогнозируют аномальное тепло на финал августа
Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани
Девятиклассники в Казани будут работать поварами в школьных столовых
День республики и города в Казани: праздничные мероприятия 30 августа 2024 года
Джазовый фестиваль в Казани объединит музыкантов из Индии, Кубы и Китая
СИБУР вкладывает 0,5 трлн рублей в Татарстан и обещает снизить выбросы CO2 на 15%