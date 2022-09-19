Автоинспекторы в Казани задержали наркосбытчика с 3 кг мефедрона

В Казани инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов иномарку, которая двигалась со стороны Москвы. Пассажир в машине – 34-летний житель Нижегородской области – сильно нервничал, из-за чего полицейские решили провести личный досмотр.

В рюкзаке пассажира стражи порядка нашли и изъяли полиэтиленовый пакет, внутри которого было шесть свертков с неизвестным веществом. Позже исследование установило, что в свертках был мефедрон общей массой около трех килограммов.

Пассажира доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что устроился перевозчиком наркотиков через объявление в интернете. В начале сентября он поехал в Московскую область, где забрал оптовую партию наркотиков, которую должен был сбыть в Казани.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.