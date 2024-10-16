Автомобилистам в РТ рекомендуют готовиться к смене резины на зимнюю

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Республика
16 октября 2024  16:09

Зима в Татарстане прогнозируется как мягкая, но не исключены случаи арктических вторжений и резких похолоданий. С каждым годом зимы становятся теплее, холодный сезон начинается позже и завершается быстрее.

Период с конца октября по начало ноября специалисты называют предзимьем, когда среднесуточная температура обычно опускается ниже нуля. Водителям уже сейчас рекомендуют начать подготовку к зимнему сезону и обратить внимание на смену шин. Тем более что по прогнозам Гидрометцентра РТ, в ближайшие дни в республике ожидаются первые снежные осадки, дождь с мокрым снегом и вероятность гололедицы.

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