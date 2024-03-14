Автовладельцы смогут оформить полис ОСАГО на один день

Со 2 марта вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, разрешающие оформлять краткосрочные полисы обязательной автогражданки сроком от одного дня до трех месяцев.

Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Предполагается, что в первую очередь эти полисы будут интересны таксистам, осуществляющим такую деятельность не на регулярной основе, а также водителям, которым необходимо совершать редкие или разовые поездки.

В целях противодействия мошенничеству при заключении краткосрочных полисов законом об ОСАГО предусмотрена так называемая временная франшиза, то есть договор ОСАГО будет вступать в силу только через три дня после его заключения. Это позволит избежать случаев заключения договоров, когда, например, ДТП уже случилось. При этом закон позволяет установить в договоре ОСАГО и более короткий срок вступления его в силу, если обе стороны договора - и страховщик, и страхователь - согласны на это, передает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).

Стоимость краткосрочного договора ОСАГО будет ниже годового за счет применения понижающего коэффициента, устанавливаемого страховщиком. Однако с учетом статистического фактора, свидетельствующего, что чем короче договор, тем он убыточнее, стоимость однодневного договора не может быть равна 1/365 годового.

- Отмечу, что право страховых компаний определять размер понижающего коэффициента по коротким полисам ОСАГО станет прецедентом, когда страховщик де-факто может свободно определять стоимость полиса обязательной автогражданки. Мы считаем, что этот опыт продемонстрирует готовность страховщиков к переходу к свободным тарифам по ОСАГО, - пояснил Евгений Уфимцев.

Напомним, реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО была запущена в начале 2019 года. Она заставила страховщиков конкурировать за безубыточных автовладельцев и привела к сдерживанию роста стоимости ОСАГО, а иногда даже к ее снижению. Так, по итогам 2019-го - в первый год после начала реформы - средняя стоимость обязательной автогражданки снизилась на 5%, а затем несколько лет держалась практически на одном уровне.