Азат Гильмутдинов назначен Председателем Верховного суда Республики Татарстан

Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан состоялась торжественная церемония вступления в должность нового Председателя – Азата Гильмутдинова, ранее возглавлявшего Зеленодольский городской суд.

В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и заместитель Председателя Верховного суда России Юрий Глазов.

Глазов подчеркнул, что Гильмутдинов обладает необходимым опытом для эффективной работы в судебной системе Татарстана. Минниханов отметил высокое доверие, оказанное новому Председателю главой государства, и пожелал ему успехов на новой должности.

Гильмутдинов поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заверил, что будет прилагать все усилия для успешной работы Верховного суда и всех судов республики.

Азат Мансурович Гильмутдинов родился в 1980 году. Он окончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина. Карьеру в судебной системе начал в 2002 году, работая помощником судьи Авиастроительного районного суда Казани. В 2009 году был назначен судьей Московского районного суда Казани, а в 2014 году – судьей Верховного суда РТ. С 2019 года занимал пост председателя Зеленодольского городского суда.