«Балкыш» («Сияние»): дан старт первому отборочному этапу

Фото: Фарит Муратов

- Если в самом первом фестивале принимало участие около 3 тысяч человек, то в 2022 году - более 20 тысяч, и это только исполнители. А за каждым исполнителем стоит команда, которая помогает ему в создании номера, пошиве костюмов, записи музыки, оказывает другую необходимую поддержку. В прошлом году лауреатами фестиваля стали 312 человек. «Балкыш» с каждым годом набирает обороты, и не случайно на международной выставке-форуме «Россия», она проходит на ВДНХ в Москве, 2 декабря мы будем представлять мероприятия, которые реализуются в Татарстане в рамках программы «Активное долголетие», в том числе и фестиваль «Балкыш». Там выступят татарский народный ансамбль песни и музыки «Голлер» из Казани и еще несколько лауреатов фестиваля, - рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ, член оргкомитета фестиваля «Балкыш» Эльмира Зарипова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Как отметил председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков, уже можно сказать, что фестиваль «Балкыш» стал настоящим народным движением. В него вовлечены десятки тысяч пожилых татарстанцев. Всего в семи прошедших фестивалях приняло участие более 100 тысяч человек из всех районов республики. Радует, что появляются новые ансамбли, хоры, хореографические коллективы, сольные исполнители. Для создания ярких, красивых, запоминающихся номеров они привлекают детей, внуков, правнуков, что тоже очень важно.

Хабир Газизович особо подчеркнул, что этот фестиваль - только для самодеятельных коллективов и артистов. Но многие из них по уровню нисколько не уступают профессионалам. Талантов в Татарстане много, и у всех желающих есть возможность проявить себя на сцене.