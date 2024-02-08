Барбер - в глухом запасе, а Кошелев повторил рекорд по результативности

Что с новичками «Ак Барса»?

До конца регулярного чемпионата осталось менее 10 матчей, так что самое время обратить внимание на тех исполнителей, которые усилили атаку «Ак Барса» под самый занавес трансферного окна. Речь пойдет о нападающих Райли Барбере и Семене Кошелеве.

Барбер не вписывается в систему Билла?

Обмен защитника Кристиана Хенкеля на лучшего бомбардира «Барыса» Райли Барбера был первой трансферной ласточкой перед дедлайном. На тот момент «барсы» испытывали фатальные проблемы с игрой в атаке, буквально вымучивая голы. Менеджменту клуба удалось выцепить из Астаны главный актив, обменяв его на игрока обороны, который редко поднимался выше третьего звена.

«Барыс» уже с поздней осени не ставил перед собой серьезных турнирных задач: клуб сменил двух тренеров, выдавал серии поражений и прочно разместился в подвале таблицы. При этом Кристиан Хенкель в новом коллективе пришелся ко двору - за 23 матча он уже набрал шесть (1 + 5) очков. Аналогичный отрезок в «Ак Барсе» защитник провел лишь с двумя результативными передачами. Другое дело, что показатель полезности у игрока обороны «-7», а пять раз он покидал лед с показателем «-2», но то реалии выступлений за команду-аутсайдера лиги.

Райли Барбер круто начал казанский этап карьеры, отличившись результативной передачей в матче против «Лады». А 3 декабря прошлого года выдал свой пока что самый яркий перфоманс, набрав четыре (2 + 2) очка в игре с «Нефтехимиком». Форвард приложил руку ко всем голам «барсов» и реализовал 66,7% бросков по воротам. Казалось, что «Ак Барс» нашел важный элемент повышения эффективности своих атак: Барбер забросил две шайбы в большинстве, получил приличное игровое время и весьма лестные отзывы.

Но уже к концу декабря время на льду у легионера стало сокращаться. 30 декабря в матче против «Салавата» Барбер получил лишь немногим больше восьми минут, откатав 10 смен. В январе ситуация не улучшилась - только один раз нападающему дали возможность отыграть больше 15 минут, а во встрече с аутсайдером лиги «Сочи» (тогда «Ак Барс» проиграл 1:3) Барбер и вовсе растворился, ни разу не бросив в створ.

С конца января легионер не проходит в состав, он не поехал с командой на последний выезд, а ситуация приковала внимание прессы. После домашнего поражения от «Сибири» (1:4) главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов пролил свет на состояние игрока: «У него нет повреждения. Пока он не готов играть так, как нам требуется. Вернется в состав тогда, когда будет в порядке».

Туманные формулировки специалиста сразу породили уйму слухов: от проблем с лишним весом у форварда до его излишне рискованной манеры игры в чужой зоне, что было чревато потерями и контратаками. При этом у легионера действительно хороший кистевой бросок и неплохое голевое чутье. Да, пока в тройке новичков Барбер выглядит инородным телом, однако 10 (4 + 6) набранных очков показывают, что форвард может быть полезен команде в плей-офф. У тренерского штаба «барсов» есть вариант ротации нестабильных Артема Галимова и Кирилла Петрова, так что длинная скамейка в лице легионера - это козырь.

Галиев - Семенов - Кошелев - джокерское звено?

Но стоит обратить внимание и на позитив - невероятную игру Семена Кошелева. Напомним, что нападающий присоединился к «Ак Барсу» в результате трехстороннего обмена. Тогда в Казани избавились от Дамира Жафярова, но при этом закрыли вакантную позицию в третьем звене. Долгое время шли дискуссии: какой же клуб больше всего выиграл в результате обмена? Жафяров неплохо стартовал в «Авангарде», но то было скорее эмоциональным взрывом. Кошелев же стал крутой «лошадкой» команды в январе.

Уроженец Усть-Каменогорска начинал свою карьеру в Казахстане, после чего оказался в системе ЦСКА. Но закрепиться в топ-клубе Кошелеву не удалось, дальше в его карьере были «Авангард» и «Магнитка». Во всех командах нападающему отводилась роль игрока третьего - четвертого звена, способного при этом помочь как в меньшинстве, так и в большинстве.

Радует, что в Казани карьера игрока пошла в гору. Тренерский штаб органично вписал новичка в тройку к Станиславу Галиеву и Кириллу Семенову. В конце января форвард выдал пятиматчевую серию с набранными очками: на этом отрезке он положил себе в копилку восемь (3 + 5) баллов за результативность, оформив ассистентский хет-трик в Астане против «Барыса». Кошелев третий раз в КХЛ выдал столь продолжительную серию - ранее он отличался в свитере «Авангарда» в марте 2018-го и декабре 2019-го.

- Они хорошо играют, мне нравится. Нашли общий язык, показывают хороший результат, - оценил работу звена Кошелева Зинэтула Билялетдинов.