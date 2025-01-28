«Барс» начал выездную серию с разгромного поражения

«Барс» потерпел гостевое поражение от клуба «Торпедо-Горький» в очередной встрече регулярного чемпионата ВХЛ. Матч в Нижнем Новгороде завершился со счётом 2:7. Хозяева площадки в первом периоде забросили две безответные шайбы, а во второй двадцатиминутке команды обменялись голами – у «Барса» отличился Равиль Якупов. В третьем периоде ХК «Торпедо-Горький» забросил четыре шайбы подряд, в том числе две в большинстве. Казанцы сумели ответить лишь голом Владислава Топоркова на 55-й минуте.

Набрав 53 очка в 47 играх, «Барс» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице.