«Барс» одержал волевую победу в Самаре, но не вышел в плей-офф

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Спорт
15 марта 2025  18:45
Автор:
Эдгар Витковский

«Барс» одержал гостевую победу над самарским ЦСК ВВСв очередной встрече регулярного чемпионата ВХЛ. Казанцы пропустили уже на 4-й минуте, но довольно быстро отквитали одну шайбу усилиями Алексея Мастрюкова. Во втором периоде самарцы реализовали большинство, однако затем игроки «Барса» дважды отличились при розыгрыше большого штрафа. В третьем периоде гости поставили точку в матче за счёт голов Ивана Климкина и буллита Раиля Газизова, 5:2.

Несмотря на победу, казанский клуб потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Петрова. Сутками ранее вне плей-офф остался другой татарстанский клуб – «Нефтяник».

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