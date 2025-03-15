«Барс» одержал волевую победу в Самаре, но не вышел в плей-офф

«Барс» одержал гостевую победу над самарским ЦСК ВВСв очередной встрече регулярного чемпионата ВХЛ. Казанцы пропустили уже на 4-й минуте, но довольно быстро отквитали одну шайбу усилиями Алексея Мастрюкова. Во втором периоде самарцы реализовали большинство, однако затем игроки «Барса» дважды отличились при розыгрыше большого штрафа. В третьем периоде гости поставили точку в матче за счёт голов Ивана Климкина и буллита Раиля Газизова, 5:2.

Несмотря на победу, казанский клуб потерял шансы на выход в розыгрыш Кубка Петрова. Сутками ранее вне плей-офф остался другой татарстанский клуб – «Нефтяник».