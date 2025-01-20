«Барс» потерпел домашнее поражение от «Молота»

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Спорт
20 января 2025  19:15
Автор:
Эдгар Витковский

Барс» на своей площадке уступил «Молоту» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча во Дворце спорта завершилась со счётом 2:5.

К 27-й минуте «Барс» уступал 0:4, пропустив по две шайбы в меньшинстве и равных составах. После третьего гола тренерский штаб казанцев пошёл на замену вратаря, выпустив на лёд 20-летнего Булата Мухамова. Для вратаря эта встреча была первой официальной с 28 ноября 2023 года.

В третьем периоде «Барс» отквитал две шайбы усилиями Равиля Якупова и Андрея Алексеева, но на 48-й минуте казанцы пропустили пятый гол.

После 44-х игр в активе «Барса» 49 очков и 18-е место.

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