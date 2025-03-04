«Барс» приблизился к зоне плей-офф за три игры до конца регулярки

«Барс» одержал домашнюю победу над «Звездой» и приблизился к зоне плей-офф на дистанцию в два очка. Встреча в Казани завершилась со счётом 3:1, дублем у казанцев отличился Расим Шакиров, одну шайбу забросил Ярослав Альшевский. Приблизиться к 16-й строчке «Барс» смог благодаря осечке «СКА-Невы» в Альметьевске. Петербуржцы в овертайме уступили местному «Нефтянику» (3:4 ОТ). Впереди у казанцев заключительная трёхматчевая выездная серия по маршруту Саратов – Самара ­– Пенза.

«Барс» – «Звезда» – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

1:0 Альшевский (Мухин, Зиновьев, 17:50)

1:1 Яппаров (Мингачёв, Кузьминов, 25:32)

2:1 Шакиров (Четвериков, 35:15)

3:1 Шакиров (Климкин, 59:42, ПВ)