«Барс» продолжил проигрывать в выездной серии

Теперь последовало поражение в Рязани.

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Спорт
31 января 2025  10:33
Автор:
Эдгар Витковский

«Барс» проиграл «Рязани» в очередной встрече регулярного чемпионата ВХЛ. В выездном матче всё решила одна шайба, заброшенная хозяевами площадки за 57 секунд до конца первого периода. Казанский клуб пятый раз в сезоне ушёл с гостевого льда без голов – это третий с конца результат в ВХЛ. Чаще без голов на выезде оставались лишь «Юнисон-Москва» (8) и «Омские Крылья» (7).

«Барс» остался на 19-м месте в таблице в двух очках от зоны плей-офф. Выездная серия команды продолжится 1 февраля матчем в Воскресенске против местного «Химика».

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«Барс» продолжил проигрывать в выездной серии