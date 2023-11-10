«Барс» Степанова опустился на дно таблицы, а в «Нефтянике» пошли на замену тренера

Регулярка ВХЛ планомерно движется к своему экватору. В таблице единолично лидирует тюменский «Рубин», а «Югра» и АКМ в конце минувшей недели успели провести матч на открытом воздухе. Впрочем, для татарстанских команд ситуация складывается менее радужно - в зоне плей-офф пока держится только «Нефтяник».

«Барс» стремительно упал

Минувший октябрь, равно как и первую декаду ноября, однозначно не может занести себе в актив казанский «Барс». Самая молодая команда лиги (по среднему возрасту) успешно проделала путь от места в первой десятке до девятиочкового отрыва от последней строчки. На отрезке 12 последних игр статистика ужасает - всего две (!) победы, одна из которых добыта в серии буллитов.

Последняя виктория «Барса» датируется 26 октября, когда казанцы на выезде совладали с новичком лиги «Динамо-Алтай». После этого подопечные Александра Степанова потерпели пять поражений подряд, причем в четырех последних встречах у команды прослеживается голевой голод - всего три заброшенные шайбы. Отчасти неудачную серию можно связать с логистикой: последний раз «Барс» играл на своем льду еще 20 октября, после чего был южно-сибирский выезд, а четыре следующих домашних матча «барсы» вынужденно провели в Альметьевске.

Сейчас в составе команды сложно выделить ярко выраженного лидера атаки. У ведущего игрока, Расима Шакирова, всего восемь заброшенных шайб при 13 набранных очках. «Барс» - шестая команда с конца по голам, и это наглядно говорит о серьезных бедах в атаке. Благо пока выручают оборона и вратари - казанцы пропускают 2,25 шайбы за матч, что тоже шестой результат, но сверху.

После 24 игр в активе «Барса» 20 набранных очков и 25-е место в таблице. До зоны плей-офф будто и рукой подать - всего 7 баллов, однако без предметных решений в линии нападения едва ли команда сможет дотянуться до вожделенного топ-16.

Анисимов у руля «Нефтяника»

Пока в Казани сохраняется кредит доверия у тренерского штаба Степанова, в Альметьевске решились на кадровые перестановки. «Нефтяник», перед которым традиционно ставится максимальная задача в ВХЛ, 5 ноября объявил об отставке Эдуарда Дмитриева и его помощника Рустема Шангараева. В октябре альметьевский клуб сильно лихорадило - команда проиграла очные матчи всем лидерам чемпионата, но собрала определенные очки с середняков и аутсайдеров. Заключительная игра Дмитриева на посту главного увенчалась поражением от идущего пятым «СКА-Нева» (1:5), причем к середине третьего периода команда «горела» 0:5.

На тренерский мостик с приставкой «и. о.» встал Артем Анисимов, отработавший прошлый сезон на аналогичной должности в «Барсе». Каких-то лавров фарм-клубу «Ак Барса» это не принесло - команда даже не вышла в плей-офф, но отчасти это можно списать на вопрос комплектации состава. В Альметьевске в распоряжении Анисимова классные исполнители, по меркам ВХЛ, с которыми по силам решать серьезные турнирные задачи. Ассистентом тренера будет Михаил Сарматин, бравший вместе с Анисимовым первое золото с «Ак Барсом» в 1998 году. За тренерскую карьеру Сарматин успел три сезона поработать на посту помощника в «Ак Барсе», один год побыть главным в «Барсе», окунуться в мир китайских клубов и два сезона отработать в «Нефтянике». Последним этапом его карьеры был тульский АКМ, откуда специалиста уволили в ноябре 2022-го.

После 24 матчей в активе «Нефтяника» 29 очков и 13-е место в таблице. Насколько эффективно встряска скажется на результатах команды, станет видно по ближайшей четырехматчевой выездной серии.

Победы «Челнов» - исключительное событие

Третья татарстанская команда - «Челны» - прогнозируемо осела в подвале турнирной таблицы. 7 ноября челнинцы прервали свою семиматчевую серию поражений и смогли уйти с последней строчки, оторвавшись на одно очко от «Ростова». По ходу этой серии «Челны» исхитрились провалиться в Перми со счетом 1:11, что пока остается антирекордом сезона. Команда - вторая с конца по пропущенным (94) и заброшенным шайбам (41), имеет третье с конца по эффективности меньшинство (74,8%).

Фактически регулярка для челнинской команды завершилась уже на экваторе сезона. Теперь главная интрига - кто станет победителем в борьбе за последнюю строчку: «Ростов», «Челны» или «Ижсталь».