«Барс» вновь не смог победить на выезде

«Барс» потерпел второе поражение в выездной серии, уступив в Ханты-Мансийске местной «Югре». Матч завершился со счётом 1:2, все голы команды забили в начале второго периода. На 22-й минуте хозяев вывел вперёд Максим Цыбин, спустя минуту Иван Климкин сравнял счёт, после чего Михаил Беляев принёс «Югре» победу.

С 61 очком «Барс» идёт 18-м в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на два балла.

«Югра» – «Барс» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

1:0 Цыбин (Ковалёв, 21:28)

1:1 Климкин (Мухин, 22:20)

2:1 Беляев (Цыбин, Медведев, 24:16)