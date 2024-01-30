«Барс» второй сезон подряд остался без плей-офф

28 января «Барс» гостил в Альметьевске у «Нефтяника», уступив в итоге со счетом 2:4. Это поражение подвело черту под выступлением команды в регулярке-2023/24 - подопечные Александра Степанова потеряли математические шансы на выход в плей-офф. Увы, яркий сентябрьский старт сменила игровая стагнация. В январе «Барс» и вовсе одержал всего одну победу над аутсайдером.

Татарстанское дерби началось с «засушливого» первого периода, а на 47-й секунде второго «Нефтяник» распечатал Максима Арефьева. Спустя пять минут альметьевский клуб удвоил свое преимущество. Включиться в игру «Барс» смог во второй половине периода: Иван Меховов сократил отставание в счете, следом Матвей Уткин реализовал большинство. Однако до камбэка встреча не дошла - в третьей двадцатиминутке «Нефтяник» по разу забросил в равных составах и большинстве, продлив серию побед в очных матчах до четырех игр.

Альметьевский клуб - единственный представитель Татарстана, кто продолжает борьбу за место в плей-офф. «Нефтяник», усиленный командированными из системы «Ак Барса» хоккеистами, уже забрал пять побед в шести последних матчах. Команда идет девятой с 62 очками после 49 встреч, причем до пятой строчки буквально рукой подать - всего шесть баллов.

Стагнация «Барса» в свою очередь набирает обороты. Единственная победа в январе была одержана над аутсайдером лиги «Челнами» не без приключений. К 16-й минуте казанцы «горели» 0:3, а сравнять счет смогли лишь за семь секунд до конца основного времени, играя со снятым вратарем. В овертайме победу «Барсу» принес лучший бомбардир команды Расим Шакиров.

Статистика казанского клуба менее чем за месяц до конца регулярки и вовсе удручает. Только три (!) хоккеиста имеют положительный показатель полезности: Николай Аверин, Иван Климкин и Андрей Мигур. При этом у форварда Матвея Уткина он «-10», у Кирилла Мухина - «-12». Парадоксально, но факт: в своих стенах «Барс» выступает хуже, чем на выезде. По очкам, набранным на домашнем льду, казанцы лишь 24-е в лиге из 29 команд. С выездными играми ситуация чуть краше: 17-е место.

Февральские игры для «Барса» теперь превратились в формальность, причем остаток регулярки команда проведет в режиме выездных матчей. Три последние встречи перенесены из Дворца спорта в Альметьевск, так как «Ак Барс» из-за «Игр будущего» переезжает на старую арену. Благо в гостях «Барс» играет лучше, чем дома.