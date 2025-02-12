«Барс» вырвал победу, уступая по ходу матча 1:3

Казанский «Барс» обыграл на своём льду «Ростов» в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ. Казанцы проигрывали к 35-й минуте со счётом 1:3, однако одержали итоговую победу – 7:4. Дубль в составе «Барса» оформил Ярослав Альшевский, 3 (1+2) очка набрал нападающий Расим Шакиров.

«Барс» продлил свою победную серию до трёх игр и закрепился на 16-м месте в турнирной таблице с 61-м набранным очком.

«Барс» – «Ростов» – 7:4 (1:1, 3:2, 3:1)

1:0 Алексеев (Якупов, 02:22)

1:1 Калмыков (Соколов, Сергиевский, 07:29)

1:2 Васильков (30:34)

1:3 Лачинов (Цалпанов, Урулин, 34:50)

2:3 Климкин (Шакиров, Четвериков, 35:38, 5х4)

3:3 Альшевский Я. (Мастрюков, 37:34)

4:3 Якупов (Шакиров, Зиновьев, 37:47)

5:3 Шакиров (Мухин, 41:56, 5х3)

6:3 Альшевский Я. (Альшевский С., 43:07, 5х4)

7:3 Замалтдинов (53:32)

7:4 Каменский (Макаров, 56:52, 5х4)