Башня Сююмбике, КФУ и ратуша: какие объекты преобразились к саммиту?

На учете у Комитета РТ по охране объектов культурного наследия находится более 80 памятников архитектуры Казани. Специалисты рассказали о том, какие объекты в этом году пережили ремонт в рамках масштабной реставрации исторических объектов в преддверии саммита стран БРИКС, который состоится в городе с 22 по 24 октября.

Например, в Казанском Кремле были проведены противоаварийные работы на башне Сююмбике, включая сшивку трещин, гидроизоляцию и усиление фундамента.

Фото: © Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Реставрации подверглись кровля и фасад главного корпуса Казанского федерального университета, а также здания Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева — КАИ. Также была выполнена укладка тротуарной плитки и сделаны другие ремонты на территории железнодорожного вокзала.

В Казанской ратуше были проведены противоаварийные работы, включающие инъецирование трещин в кирпичной кладке, ремонт крыши и фасада с установкой архитектурной подсветки.