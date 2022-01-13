Бастрыкин: Перед нападением на школу Галявиев находился под влиянием субкультуры «колумбайн»

Напавший на казанскую школу Ильназ Галявиев перед совершением преступления находился под влиянием субкультуры «колумбайн». Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин РИА Новости.

Глава Следственного комитета рассказал, что Галявиев начал задумываться о нападении на школу в начале 2021 года.

«Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры «колумбайн», – сообщил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что после продления ареста Ильназ Галявиев, совершивший нападение на казанскую гимназию №175, рассказал, что раскаивается, и попросил прощения у родных пострадавших и погибших. Напомним, тогда по его вине погибло девять человек, в том числе семь детей и два учителя.